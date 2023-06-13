Рецепты Вкуснее не пробовали – рецепт домашнего клубничного мороженого По Admin - 13 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Во время летней жары так и хочется отведать что-нибудь прохладное. К примеру мороженое. Почему бы не приготовить его дома, у нас ведь есть рецепт. Что может быть лучше и вкуснее собственноручно приготовленного блюда? Так и с мороженым. Не поленитесь и сделайте его дома из сезонных ягод – клубники. Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Рецепт клубничного мороженого Время: 5 часов Порции: 6 Ингредиенты: – 3 стакана клубники (очищенной, нарезанной кусочками или кубиками); – 4 столовые ложки лимонного сока; – 1,5 стакана сахара; – 1,5 стакана молока; – 2 3/4 стакана жирных сливок; – 2 чайные ложки ванильного экстракта. Приготовление: Соединяем клубнику с лимонным соком и половиной стакана сахара. Осторожно перемешиваем даем постоять при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Около 2 часов. Процеживаем ягоды, сохраняя накопленный сок. Разделяем ягоды пополам. Половину ягод разминаем в пюре, остальные нарезанные ягоды охлаждаем — их добавим позже. В средней миске смешиваем молоко и остальные сахара. Перемешиваем, пока сахар не растворится. Смешиваем жирные сливки, отложенный клубничный сок, растертую клубнику и ванильный экстракт. Это мороженое будет выглядеть очень нежно-розового цвета. Если хотите получить насыщенный розовый оттенок, добавьте несколько капель красного пищевого красителя. Взбиваем мороженое примерно 20 – 25 минут в мороженице. За 5 минут до истечения времени взбивания добавляем нарезанную оставшуюся клубнику. Поставьте в морозильную камеру не менее 2 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также заготовить клубнику на зиму, чтобы лакомиться ею круглый год. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета