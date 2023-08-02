Вкуснейшая закуска: рецепт песто из сладкого перца

Перец является одним из самых популярных летних овощей.

Если вы любите сладкий перец, то точно уже успели приготовить с ним множество блюд. Перец – это универсальный овощ: его можно нафаршировать, приготовить с ним рагу, или добавить к икре из баклажанов.

А можно приготовить с ним вкусную закуску, или как ее называют в Италии – песто. Для красивого цвета его готовят с красным сладким перцем, но вы можете выбрать любой другой. Ведь главное – это вкус. В рецепте есть кедровые орешки и миндаль, но их можно заменить любыми орехами оп вашему вкусу. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Песто из перца

Ингредиенты:

красный перец — 600 г;

кедровые орехи — 50 г;

миндаль — 50 г;

оливковое масло – 60 мл;

базилик — 20 г;

тертый пармезан — 100 г;

чеснок — ½ зубчика;

соль по вкусу.

Чтобы приготовить соус песто из перца, сначала запеките перец в духовке, чтобы с него было легко снять кожицу. Положите предварительно вымытые целые красные перцы на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовьте их в предварительно разогретой до 220 градусов духовке в течение 20-25 минут. После приготовления, закройте их в пакете минут на 20, а потом снимите кожицу.

Удалите сердцевину и внутренние семена и разрежьте перец пополам. Положите перец в блендер, также добавьте кедровые орешки, или любые другие орехи по вашему вкусу.

Добавьте листья базилика, чеснок, миндаль и пармезан. Налейте масло и посолите.

Затем измельчите все, пока песто не станет однородным. Закуска готова. Ее можно подавать к тостам, или дополнять им салаты, макароны, словом все, что захотите.

Храните песто из перца в холодильнике в течение 3-4 дней в плотно закрытой стеклянной банке.

Вы можете заморозить его в небольших стеклянных банках, чтобы при необходимости разморозить, если вы использовали только свежие ингредиенты.

Также вы можете приготовить вкуснейшую куриную грудку со сладким перцем.