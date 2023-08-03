Вкуснейшее блюдо на ужин: рецепт нежной курочки в томатном соусе по-итальянски

Всего час простых кулинарных навыков и на вашем столе будет замечательное блюдо итальянской кухни, которое порадует и вас и ваших близких.
Каждая бабушка итальянского региона Марке имеет свой собственный фирменный рецепт приготовления этой курочки. Но мы предлагаем версию от известного сайта Cucchiaio, с помощью которого у вас получится готовить без забот, как настоящей жительницы Италии.
Курочка потаккио готовится неспешно и не слишком долго. Ее нужно готовить пока мясо не станет мягким, а соус не станет бархатистым на вкус, что обеспечивает несколько ложек томатного пюре. По этому рецепту, кстати, можно готовить не только курятину, но и крольчатину, а в некоторых ресторанах даже можно встретить рыбу потаккио и даже вегетарианские блюда из овощей.
Курица в потаккио — традиционный рецепт региона Марке. Вкусное второе блюдо, легкое в приготовлении, требующее долгой варки мяса в ароматах чеснока, розмарина и белого вина. Классика для воскресного обеда.
Курица потаккио
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы;
- 1 вареный зубчик чеснока;
- 1 стакан сухого белого вина;
- 4-5 столовых ложек томатного пюре;
- 1 веточка розмарина;
- 3 ложки оливкового масла первого холодного отжима;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление начните с того, что нарежьте курицу на кусочки среднего размера, оставив кожу. В кастрюле (а лучше в глиняной посуде) разогрейте три столовые ложки масла, положите мелко нарезанный чеснок и дайте ему прогреться и отдать аромат. А затем хорошо обжарьте курицу на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Добавьте соль и перец и добавьте вино, оставив алкоголь испаряться.
Добавьте розмарин и томатное пюре. Хорошо перемешайте, уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте около 45 минут. Во время приготовления при необходимости подлейте немного горячей воды и ближе к концу проверьте, чтобы курица была хорошо приготовлена.
Также вы можете приготовить вкуснейшую курицу со сладким перцем.