Вкуснейший перекус: рецепт буреков с сыром и зеленью (видео)

Вкуснее всего буреки, когда они теплые.

Турецкий бурек (бюрек, борек) – это несладкая выпечка из слоеного теста или теста фило с рубленой бараниной или фаршем. Такое блюдо – отличный вариант полноценного ужина, когда не хочется готовить отдельно основное блюдо и гарнир. Оно также хорошо подходит в качестве перекуса: его можно брать на работу, в школу или университет. В качестве начинки смело можно использовать сыр. Бурек будет чуть менее жирным, но не менее вкусным. Как приготовить бурек с сыром на сковородке, в своем блоге рассказала автор блога «Вкусные рецепты каждый день»

Бурек с сыром на сковородке

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов;

брынза – 230 гр;

сыр моцарелла – 180 гр;

зелень: укроп, петрушка – по 1/2 пучка;

перец – по вкусу;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Раскатать тесто фило согласно инструкции. Далее готовим начинку. Для этого брынзу нужно размять вилкой, добавить крупно натертую моцареллу, мелко нарезанную зелень и перец. Соль добавлять не нужно, поскольку соленость компенсируется вкусом сыра. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Лист теста разрезать вдоль, в виде треугольника. Важно, чтобы остальное тесто и готовые изделия лежали накрытыми полотенцем, пока вы формируете следующие, потому что фило быстро становится воздушным и ломким.

На более широкий край треугольника выложить примерно одну столовую ложку начинки, свернуть в виде трубочки, смазать край водой и зафиксировать, как показано на видео.

Обжарить буреки в достаточном количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. При необходимости выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Лучше всего такое блюдо есть теплым.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельные булочки с начинкой.