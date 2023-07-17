Вкуснейший теплый салат с картофелем и грибами: пошаговый рецепт

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Салат полноценно может заменить сразу несколько блюд.

Если у вас нет времени долго стоять у плиты, чтобы приготовить ужин, предлагаем сделать очень сытный салат, который прекрасно утолит голод и выручит тех, кто очень занят. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина. Салат, как следует из его названия, необходимо подавать теплым.

Теплый салат

Ингредиенты:

  • картофель молодой – 3 шт;
  • шампиньоны – 200 гр;
  • соленые огурцы – 2 шт;
  • оливковое масло – 2 ст. л;
  • горчица – 0,5 ст. л;
  • мед – 0,5 ч. л;
  • соевый соус – 1 ст. л;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • ассорти салата;
  • зеленый лук/петрушка;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

Картофель помыть, отварить в мундире в подсоленной воде до готовности, разрезать пополам и обжарить со всех сторон на сливочном масле.

Шампиньоны помыть, порезать пополам или на четыре части и обжарить на той же сковородке.

Огурцы порезать тонкими кольцами.

Для заправки смешать оливковое масло, горчицу, мед, соевый соус, натертый чеснок и перемешать.

На промытые и просушенные листья салата произвольно выложить картофель, грибы и огурцы. Заправить соусом, посыпать зеленым луком и петрушкой.

Ранее Фокус писал, как приготовить теплый салат с куриной печенью.

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