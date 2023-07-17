Вкуснейший теплый салат с картофелем и грибами: пошаговый рецепт

Салат полноценно может заменить сразу несколько блюд.
Если у вас нет времени долго стоять у плиты, чтобы приготовить ужин, предлагаем сделать очень сытный салат, который прекрасно утолит голод и выручит тех, кто очень занят. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина. Салат, как следует из его названия, необходимо подавать теплым.
Теплый салат
Ингредиенты:
- картофель молодой – 3 шт;
- шампиньоны – 200 гр;
- соленые огурцы – 2 шт;
- оливковое масло – 2 ст. л;
- горчица – 0,5 ст. л;
- мед – 0,5 ч. л;
- соевый соус – 1 ст. л;
- чеснок – 1 зубчик;
- ассорти салата;
- зеленый лук/петрушка;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
Картофель помыть, отварить в мундире в подсоленной воде до готовности, разрезать пополам и обжарить со всех сторон на сливочном масле.
Шампиньоны помыть, порезать пополам или на четыре части и обжарить на той же сковородке.
Огурцы порезать тонкими кольцами.
Для заправки смешать оливковое масло, горчицу, мед, соевый соус, натертый чеснок и перемешать.
На промытые и просушенные листья салата произвольно выложить картофель, грибы и огурцы. Заправить соусом, посыпать зеленым луком и петрушкой.
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