Вкуснейший торт без муки: рецепт оригинального итальянского торта Капрезе

В этом торте есть только шоколад и орехи и вместе они составляют идеальный ансамбль.

Знаменитый шоколадный торт «Капрезе» (итал. torta caprese) готовится абсолютно без муки. По легенде, итальянский повар просто забыл ее добавить, когда готовил десерт для известного мафиози Аль Капоне на острове Капри. Так это было, или нет, но торт получился очень вкусным и его готовят по сей день.

Торт Капрезе получается мягким и нежным внутри, но с хрустящей корочкой снаружи. И он точно понравится всем фанатам шоколада. Рецептом поделились на сайте Flavours Holidays.

Капрезе с грецкими орехами

Ингредиенты:

250 г сахара;

250 г сливочного масла;

300 г измельченных грецких орехов (или миндаля);

200 г темного шоколада;

8 желтков;

8 яичных белков;

1 столовая ложка лимонного сока;

сахарная пудра.

Шоколад измельчите, соберите в кастрюлю и растопите на водяной бане, постоянно помешивая.

После снимите с огня и дайте остыть. В миске смешайте масло с сахаром до мягкости и пены. Добавьте яичные желтки, измельченные в крошку орехи, шоколад, все хорошо перемешайте, затем добавьте яичные белки, взбитые до пиков с лимонным соком.

Выстелите дно формы (диаметром 26 см) бумагой для выпечки, бока смажьте маслом и посыпьте мукой. Также можно присыпать какао-порошком.

Заполните форму шоколадной смесью и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около одного часа.

При необходимости прикройте торт ближе к концу выпечки листом фольги, чтобы он лучше пропекся.

После достаньте, дайте остыть, переложите десерт на сервировочную тарелку и посыпьте поверхность сахарной пудрой.

Если вы любите шоколад, можете попробовать приготовить еще один классический шоколадный десерт – он называется «Линдт» и его готовят по всему миру.