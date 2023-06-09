Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе

Лето – отличное время для выездов на природу. Ведь что может быть лучше, чем собраться с друзьями или семьей за городом и полакомиться ароматными блюдами, приготовленными на мангале?

Чтобы отдых на свежем воздухе действительно удался, лучше заранее подготовить все необходимое, отмечает 24 Канал. В частности, следует подробно продумать меню летней трапезы.

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В первую очередь следует определиться, чем угостить близких. Особое внимание следует уделить закускам, ведь именно они помогут утолить голод и наслаждаться отдыхом.

Можно приготовить немало вкусных блюд, идеально подходящих для легкого угощения на свежем воздухе. Поможет в этом ТМ «Бащинский»: бренд предлагает уже готовые мясо-колбасные изделия, которые станут отличным основанием для аппетитных закусок.

Продукты от ТМ «Бащинский» прекрасно сочетаются со свежими овощами и ароматной зеленью, которых так много летом. Салат из сочных овощей и вкусного варено-копченого филе, хрустящий лаваш с сыром и ветчиной, приготовленный на гриле, или сосиски на шпажках с овощами и фетой – ваши друзья и родные будут в восторге от такого угощения.

А как приготовить легкие и аппетитные закуски для удачного отдыха на природе, рассказываем в пошаговых рецептах.

Овощной салат с варено-копченым филе

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 4

Готовим овощной салат с варено-копченым филе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– филе «Аппетитное» варено-копченое от ТМ «Бащинский»;

– 80 граммов руколы;

– 2 помидора;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 1 столовая ложка жидкого меда;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем варено-копченое филе произвольными кусочками. В сосуде смешиваем горчицу, мед и соевый соус. Заправляем рукколу. Нарезаем помидоры кусочками, добавляем в салат вместе с филе и перемешиваем. При необходимости солим блюдо. Подаем к столу сразу, чтобы листочки рукколы были свежими и аппетитными.

Сытный лаваш с сыром и ветчиной

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Лаваш – одна из самых популярных закусок для пикника / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов ветчины «Филейная» от ТМ «Бащинский»;

– 4 лаваша;

– 100 граммов твердого сыра;

– 150 граммов моркови по-корейски;

– 80 грамм листьев салата;

– соус тартар.

Приготовление:

Нарезаем тонкими полосками ветчину, сыр натираем на грубой терке. Выкладываем на лаваш соус тартар, сверху листья салата и морковь по-корейски. Добавляем ветчину «Филейная» и посыпаем сыром. Скручиваем все в рулет, подгибая края. Поскольку ингредиенты в лаваш уже содержат специи, дополнительно приправлять блюдо солью не стоит. Разогреваем сковороду и обжариваем лаваш с обеих сторон до золотистой корочки. Также такую закуску можно приготовить на мангале – обжариваем в решетке для гриля в корочку. Разрезаем закуску пополам или подаем целой.

Закуска с сосисками на шпажках

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 4

Закуска с сосисками на шпажках – отличный выбор для отдыха на природе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка сосисок «МИНИ» из филе индейки или «МИНИ» с говядиной от ТМ «Бащинский»;

– 200 граммов маринованных или свежих шампиньонов;

– 200 граммов сыра фета в специях;

– 8 маринованных помидоров или черри;

– большие шпажки.

Приготовление:

Сливаем воду из грибов и помидоров. Маринованные овощи можно заменить свежими шампиньонами и помидорами черри. Нарезаем сыр фета большими кубиками. На шпажки нанизываем поочередно помидоры (лучше брать маленького размера, чтобы они держались на шпажке и аккуратно выглядывали), затем творог, сосиски, грибы, снова сосиски, сыр и заканчиваем помидорами. Выкладываем холодную закуску на тарелку и подаем к столу.

Эти закуски точно станут хитами вашего летнего отдыха. А если вы хотите удивить гостей вкусным мясом, не прилагая к его приготовлению усилий, рекомендуем попробовать варено-копченую курочку от ТМ «Бащинский». Цыпленок, крылья, филе или голени – выбирайте мясо по своему вкусу и погружайтесь в мир кулинарных экспериментов.

С ассортиментом ТМ «Бащинский» можно ознакомиться на официальном сайте или странице в фейсбуке.