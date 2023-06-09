Рецепты Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе По Admin - 9 июня, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – отличное время для выездов на природу. Ведь что может быть лучше, чем собраться с друзьями или семьей за городом и полакомиться ароматными блюдами, приготовленными на мангале? Чтобы отдых на свежем воздухе действительно удался, лучше заранее подготовить все необходимое, отмечает 24 Канал. В частности, следует подробно продумать меню летней трапезы. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус В первую очередь следует определиться, чем угостить близких. Особое внимание следует уделить закускам, ведь именно они помогут утолить голод и наслаждаться отдыхом. Можно приготовить немало вкусных блюд, идеально подходящих для легкого угощения на свежем воздухе. Поможет в этом ТМ «Бащинский»: бренд предлагает уже готовые мясо-колбасные изделия, которые станут отличным основанием для аппетитных закусок. Продукты от ТМ «Бащинский» прекрасно сочетаются со свежими овощами и ароматной зеленью, которых так много летом. Салат из сочных овощей и вкусного варено-копченого филе, хрустящий лаваш с сыром и ветчиной, приготовленный на гриле, или сосиски на шпажках с овощами и фетой – ваши друзья и родные будут в восторге от такого угощения. А как приготовить легкие и аппетитные закуски для удачного отдыха на природе, рассказываем в пошаговых рецептах. Овощной салат с варено-копченым филе Время: 10 минут Порции: 4 Готовим овощной салат с варено-копченым филе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – филе «Аппетитное» варено-копченое от ТМ «Бащинский»; – 80 граммов руколы; – 2 помидора; – 1 столовая ложка горчицы в зернах; – 1 столовая ложка жидкого меда; – 1 чайная ложка соевого соуса; – соль по вкусу. Приготовление: Нарезаем варено-копченое филе произвольными кусочками. В сосуде смешиваем горчицу, мед и соевый соус. Заправляем рукколу. Нарезаем помидоры кусочками, добавляем в салат вместе с филе и перемешиваем. При необходимости солим блюдо. Подаем к столу сразу, чтобы листочки рукколы были свежими и аппетитными. Сытный лаваш с сыром и ветчиной Время: 20 минут Порции: 4 Лаваш – одна из самых популярных закусок для пикника / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 400 граммов ветчины «Филейная» от ТМ «Бащинский»; – 4 лаваша; – 100 граммов твердого сыра; – 150 граммов моркови по-корейски; – 80 грамм листьев салата; – соус тартар. Приготовление: Нарезаем тонкими полосками ветчину, сыр натираем на грубой терке. Выкладываем на лаваш соус тартар, сверху листья салата и морковь по-корейски. Добавляем ветчину «Филейная» и посыпаем сыром. Скручиваем все в рулет, подгибая края. Поскольку ингредиенты в лаваш уже содержат специи, дополнительно приправлять блюдо солью не стоит. Разогреваем сковороду и обжариваем лаваш с обеих сторон до золотистой корочки. Также такую закуску можно приготовить на мангале – обжариваем в решетке для гриля в корочку. Разрезаем закуску пополам или подаем целой. Закуска с сосисками на шпажках Время: 10 минут Порции: 4 Закуска с сосисками на шпажках – отличный выбор для отдыха на природе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка сосисок «МИНИ» из филе индейки или «МИНИ» с говядиной от ТМ «Бащинский»; – 200 граммов маринованных или свежих шампиньонов; – 200 граммов сыра фета в специях; – 8 маринованных помидоров или черри; – большие шпажки. Приготовление: Сливаем воду из грибов и помидоров. Маринованные овощи можно заменить свежими шампиньонами и помидорами черри. Нарезаем сыр фета большими кубиками. На шпажки нанизываем поочередно помидоры (лучше брать маленького размера, чтобы они держались на шпажке и аккуратно выглядывали), затем творог, сосиски, грибы, снова сосиски, сыр и заканчиваем помидорами. Выкладываем холодную закуску на тарелку и подаем к столу. Эти закуски точно станут хитами вашего летнего отдыха. А если вы хотите удивить гостей вкусным мясом, не прилагая к его приготовлению усилий, рекомендуем попробовать варено-копченую курочку от ТМ «Бащинский». Цыпленок, крылья, филе или голени – выбирайте мясо по своему вкусу и погружайтесь в мир кулинарных экспериментов. С ассортиментом ТМ «Бащинский» можно ознакомиться на официальном сайте или странице в фейсбуке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулетаСладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономДесерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых