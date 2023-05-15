Вкусно и диетично. Рецепт конвертиков из молодой капусты с сыром

Это вкусное и оригинальное блюдо, которое можно подать как горячую закуску или второе.

Сейчас сезон весенних овощей и молодая капуста – именно тот овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Попробуйте приготовить конвертики из капусты с сыром. При желании, вы можете добавить туда специи по своему вкусу и другие овощи, вроде сладкого перца. Это вариация на тему голубцов, но с более пикантным вкусом. Фокус расскажет, как приготовить это оригинальное блюдо.

Конвертики из молодой капусты с сыром

Ингредиенты:

капуста белокочанная молодая — 1 кочан;

сыр твердый — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сухари панировочные — 100 г;

масло растительное для жарки — 50 мл;

соль, перец черный молотый, зелень свежая.

Снимите с капусты верхние листья. Поместите кочан капусты кочерыжкой вверх в достаточно глубокую емкость и залейте капусту кипятком. Оставьте на 5 минут. После этого аккуратно переверните кочан кочерыжкой вниз, чтобы стекла вода. Снимите верхние листья, подрезая их у основания. Как только закончатся ошпаренные размягченные листья, снова поместите кочан в кипяток, и продолжайте, пока не снимите все капустные листья, пригодные для формирования конвертиков.

Сыр нарежьте квадратами или прямоугольниками.

Выложите кусочек сыра на капустный лист. Сверните капусту с сыром в виде конверта. Так же поступите и с остальными размягченными капустными листьями и сыром.

Взбейте яйца с солью и молотым черным перцем. Окуните в них конвертики из капусты с сыром. Затем обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду на плите и влейте в нее растительное масло. Выложите в горячее масло капустные конвертики в панировке. Обжаривайте на одной стороне, а потом на другой.

Обжаренные конвертики из молодой капусты с сыром подавайте горячими, чтобы сыр оставался расплавленным. Можно украсить горячую закуску свежей зеленью и приправить блюдо сметаной, или несладким йогуртом.

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