Рецепты Вкусно и недорого: сочные идеи приготовления картофеля на гриле – возьмите с собой на пикник По Admin - 7 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Гриль-сезон в самом разгаре. Картофель может стать отличным дополнением к сочному мясу на огне. Запеченный картофель на гриле – это вкусное блюдо за небольшие деньги. Вкусно приготовить ее и аппетитно подать на стол сможет даже начинающий. Интересно Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Рецепт картофеля с беконом Время: 1 час Порций: 3 Ингредиенты: – 12 картофелин; – 8 ломтиков копченого бекона; – 2 средние луковицы; – чабрец по вкусу; – перец по вкусу; – соль по вкусу. Приготовление: Сырой картофель нарежьте кружочками, беконом и луком кубиками. Перемешайте в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов. Затем выложите на алюминиевую фольгу порции по желанию (они не должны быть слишком большими, потому что они долго запекаются), заверните и выставьте на решетку. Выпекайте примерно 20 минут. Рецепт картошки с сыром Время: 1 час Порций: 2 Ингредиенты: – 8 средних картофелин; – 3 столовые ложки масла; – 2 пучка шнит-лука; – 250 граммов сыра; – 3 столовые ложки греческого йогурта; – соль по вкусу; – перец по вкусу. Приготовление: Картофель почистите, обсушите, несколько раз наколите вилкой, разрежьте пополам и сложите две половинки вместе. Заверните алюминиевую фольгу и обжарьте на гриле до мягкости. Зеленый лук измельчите, соедините с творогом и йогуртом, посолите и поперчите. После запекания разверните фольгу, разложите картофель и на горячие половинки выложите творог. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойТри лучших весенних салата – лучших еще не елиНастоящий вкус одесской кухни – готовим биточки с анчоусамиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский