Вкусно и недорого: сочные идеи приготовления картофеля на гриле – возьмите с собой на пикник

Гриль-сезон в самом разгаре. Картофель может стать отличным дополнением к сочному мясу на огне.

Запеченный картофель на гриле – это вкусное блюдо за небольшие деньги. Вкусно приготовить ее и аппетитно подать на стол сможет даже начинающий.

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Рецепт картофеля с беконом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3

Ингредиенты:

– 12 картофелин;

– 8 ломтиков копченого бекона;

– 2 средние луковицы;

– чабрец по вкусу;

– перец по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Сырой картофель нарежьте кружочками, беконом и луком кубиками.

Перемешайте в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов.

Затем выложите на алюминиевую фольгу порции по желанию (они не должны быть слишком большими, потому что они долго запекаются), заверните и выставьте на решетку.

Выпекайте примерно 20 минут.

Рецепт картошки с сыром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 8 средних картофелин;

– 3 столовые ложки масла;

– 2 пучка шнит-лука;

– 250 граммов сыра;

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

Приготовление: