Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голенями по-европейски

9 мая отмечается международный День Европы. Это прекрасный повод создать дома праздничную атмосферу и порадовать близких блюдами, распространенными на западе нашего континента. Например, вы можете удивить семью или друзей чечевицей с куриными голенями по-европейски.

Чечевица – одна из старейших круп в мире, отмечает 24 Канал. В сочетании с мясом она готовится в виде густого супа. А рецепт этого блюда своими корнями уходит в глубину веков.

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В частности, эту культуру знали и чтили еще в Древнем Египте и Вавилоне. Сегодня же чечевица очень распространена в странах Западной Европы. С ней готовят как домашние угощения, так и изысканные блюда высокой кухни. Такая популярность чечевицы вполне закономерна, ведь в ней много полезных витаминов, минералов, белка и клетчатки, а также нет глютена.

Чечевица с куриными голенями – вкусное и очень полезное блюдо

На основе этой крупы можно приготовить множество угощений – от гарнира и супов-пюре до пирожков и салатов. Особого внимания заслуживает чечевица с мясом. Сейчас существует огромное количество рецептов этого блюда, но лучше всего готовить его с куриными голенями. Эта часть курочки является универсальным продуктом, хорошо сочетающимся с любым гарниром, в том числе и с чечевицей.

К тому же голени обладают рядом других преимуществ. Во-первых, их можно быстро приготовить. Во-вторых, продукт очень удобно делить на порции и есть руками, что делает их одним из любимых продуктов для детей.

Также в чечевице и куриных голенях содержится много белков. Следовательно, эти ингредиенты будут прекрасно дополнять друг друга, а блюдо получится не только вкусным, но и чрезвычайно полезным. Как правильно выбрать чечевицу и голени для приготовления нашего блюда, узнаете дальше.

Как выбрать чечевицу и куриные голени

Есть несколько видов чечевицы: красная, коричневая, черная, желтая, зеленая и другие. Каждая из вариаций имеет свои характеристики и особенности кулинарной обработки. К примеру, зеленые и коричневые зерна нужно замачивать перед приготовлением. Поэтому советуем выбирать красную чечевицу, ведь ее можно варить без замачивания, что существенно сэкономит ваше время на кухне. Вдобавок она самая вкусная и доступная.

Что касается выбора куриных голеней, то этот вопрос также требует тщательного подхода. Лучше избегать рынков и выбирать курятину у надежного производителя. Советуем остановить свой выбор на фасованных продуктах, ведь на упаковке вы найдете информацию о сроке годности, подтверждающих свежесть курятины, чего нельзя проверить, покупая продукцию на вес. Поэтому вы можете выбрать именно тот бренд, которому доверяете, и точно будете знать, что купили свежее и качественное мясо.

Еще одно преимущество курятины в упаковках – бактериальный контроль качества. К примеру, ТМ «Наша Ряба» – уже более 20 лет поставляет на украинский рынок курятину, проходящую проверку на всех этапах производства. Следовательно, технологичность этого процесса минимизирует контакт человека с продуктом.

Производитель предлагает 2 вида упаковок голеней:

маленько – 4 – 5 голеней;

большая – 7 голеней.

Таким образом, вы можете выбрать именно ту упаковку, которая подойдет для вашей семьи.

После того как вы приобрели необходимые ингредиенты, начинается процесс магии на кухне. Как приготовить чечевицу с куриными голенями по-европейски, рассказываем в пошаговом рецепте.

Чечевица с куриными голенями по-европейски

Время: 60 минут

60 минут Порции: 7

Готовим аппетитную чечевицу с куриными голеньми по-европейски / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба»;

– 1 стакан чечевицы;

– 1 репчатый лук;

– 2 средние моркови;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 3 помидора;

– небольшое количество масла или сливочного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– молотая паприка (по желанию).

Приготовление:

Нарезаем лук и морковь кубиками, обжариваем на растительном масле или сливочном масле до корочки. Добавляем специи и перемешиваем. Добавляем к овощам куриные голени, продолжаем обжаривать еще 5 минут. Смешиваем томатную пасту со стаканом воды, вливаем в мясо с овощами и добавляем молотую паприку. Когда жидкость выкипит, вливаем еще 2 стакана чистой воды, высыпаем промытую чечевицу и тушим все 15 – 20 минут до готовности крупы и голеней. В конце добавляем нарезанные помидоры без кожуры и немного солим смесь. Готовое блюдо подаем к столу горячим.

Приятного аппетита!