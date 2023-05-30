Вкусно и просто: изумительное бездрожжевое тесто с творогом для жареных пирожков и выпечки

Пирожки из такого теста получаются мягкими и просто тают во рту.

Рецептов хорошего теста много не бывает, и если вы не любите возиться с дрожжами, предлагаем приготовить вам нежное бездрожжевое тесто из творога по рецепту кулинарного блогера Светланы Бауэр.

Бездрожжевое тесто для пирожков

Ингредиенты:

творог – 250 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

сметана – 3 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

разрыхлитель – 1 ст. л;

мука – 350-450 гр (может уйти меньше, если творог сухой);

начинка любая.

Способ приготовления:

Смешать творог, соль, сахар, масло, сметану, добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто. Главное – не забить его. Тесту дать немного отдохнуть, а затем разделить на 9-12 частей, раскатать каждую в лепешку, на середину положить начинку и защипнуть края.

Выпекать пирожки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Если вы предпочитаете жареные пирожки, то тогда поместите их в сковородку с разогретым растительным маслом и обжаривайте на медленном огне 3-4 минуты.

Ранее Фокус писал, что нужно добавить в дрожжевое тесто, чтобы оно быстрее подходило и было пористым и нежным.