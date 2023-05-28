Рецепты Вкусно и просто: как приготовить клубнику в шоколаде По Admin - 28 мая, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Клубника в шоколаде – это прекрасное лакомство, которое сочетает сладость ягоды и насыщенный приятный вкус шоколада. Подарите себе миг удовольствия и приготовьте этот простой десерт. Независимо от вашей цели – поразить гостей или порадовать себя и родных – клубника в шоколаде станет звездой ягодного сезона. Готовить ее очень просто, а вкус десерта просто незабываем. Читайте Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней Рецепт клубники в шоколаде Время: 1 час Порций: 4 Сладкое наслаждение / Фото unsplash Ингредиенты: – 300 грамм свежей клубники; – 150 грамм шоколада (черный, молочный или белый); Дополнительно: излюбленные начинки, такие как измельченные орехи или кокосовая стружка. Приготовление: Подготовьте клубнику, промойте ее и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Для приготовления этого десерта важно, чтобы ягода была сухой, чтобы помочь шоколаду хорошо сцепиться. Растопите шоколад: поместите нарезанный шоколад или шоколадную стружку в миску, подходящую для микроволновки. Разогревайте в микроволновке с 30-секундными интервалами, хорошо помешивая после каждого интервала, пока шоколад полностью не растает и не станет однородным. Кроме того, вы можете растопить шоколад с помощью паровой бани на плите. Возьмите каждую клубнику за ножку или воспользуйтесь зубочисткой, чтобы удержать ее верхушку. Окуните клубнику в растопленный шоколад, покрутите, чтобы полностью покрыть. Дайте излишку шоколада стечь обратно в миску. Добавьте дополнительные начинки: пока шоколад еще влажный, можно добавить дополнительные начинки для улучшения вкуса и презентации. Посыпьте измельченными орехами, разноцветными посыпаниями или кокосовой стружкой. После погружения и добавления начинки осторожно положите клубнику в шоколаде на противень или тарелку, застеленную пергаментом. Когда вся клубника покрыта, поставьте ее на противень или тарелку и поместите в холодильник как минимум на 30 минут или пока шоколад не затвердеет и не застынет. Наслаждайтесь этим великолепным десертом, а еще такое блюдо может стать отличным подарком. Полезные лайфхаки Используйте качественный шоколад для лучшего вкуса и текстуры. Экспериментируйте с разными видами шоколада. Подавайте клубнику в тот же день, когда она была приготовлена, чтобы обеспечить оптимальную свежесть. К клубнике в шоколаде будет прекрасно смаковать освежающий лимонад. Воспользуйтесь этим рецептом для приятного летнего дня. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Смакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосискамиЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирТри летних салата из молодой капусты: готовим на скорую рукуФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов