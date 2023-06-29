Вкусно и просто: рецепт блинчиков с кабачками

Когда начался сезон кабачков, с ними можно готовить что угодно.

Сейчас, когда начался сезон кабачков, нужно есть их почаще. С этим простым и недорогим овощем можно приготовить буквально, что угодно: котлеты, рагу, икру и просто пожарить их на сковороде.

Но можно также с кабачками и цуккини готвоить блинчики и оладьи. Простым рецептом блинчиков поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником cooking_by_yuliya.

Блинчики с кабачками

Ингредиенты:

200 г кабачка;

200 мл молока;

100 г муки;

2 яйца;

30 г растопленного сливочного масла;

1 ч. л. сахара;

щепотка соли;

50-100 мл воды.

Для соуса:

сметана;

майонез;

кефир;

укроп;

чеснок свежий или сухой.

Натираем кабачок на мелкой терке и не отжимаем из него жидкость. Добавляем яйца, муку, соль и сахар.

Все перемешиваем и добавляем масло и молоко. Разогреваем на огне сковородку, смазываем растительным маслом и жарим тонкие блинчики. Важно, но перед тем, как зачерпнуть порцию теста для очередного блина, перемешайте тесто, так как натертый кабачок распределяется неравномерно.

И к таким блинчика отлично подойдет соус с чесноком и укропом. Вы можете приготовить его по своему вкусу, убрав оттуда те ингредиенты, которые вам не по душе.

Напомним, из кабачков вы также можете приготовить вкусные оладьи.