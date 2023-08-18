Вкусно, как в ресторане: рецепт куриных голеней с молодой кукурузой (видео)

Сочетание мяса, овощей и молодой кукурузы дарит невероятное наслаждение.
Невероятно вкусные куриные голени с молодой кукурузой, приготовленные на сковороде и поданные с овощным пюре – блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Оно получается не только очень аппетитным, но и выглядит, как в лучших ресторанах мира. Как его правильно готовить и подавать, рассказал в своем блоге известный одесский кулинар Валерий Пономарь.
Куриные голени на сковороде с молодой кукурузой
Ингредиенты:
- голени – 10 шт;
- кукуруза молодая –1 початок;
- лук – 3 шт;
- морковь – 1 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- помидоры – 2 шт;
- лавровый лист – 2 шт;
- острый перец –1/2 шт (по вкусу);
- сладкая паприка – 1 ч. л;
- соль и черный перец по вкусу;
- вода 400 мл (чтобы покрыть голени до половины).
Способ приготовления:
Куриные голени помыть, высушить бумажным полотенцем, посыпать солью и перцем, обжарить на сковороде до румяной корочки со всех сторон. Затем голени переложить в другую посуду, а в то же масло, где жарились голени, высыпать нарезанный крупными кубиками лук, обжарить до золотистого цвета, добавить морковь, чеснок и помидоры.
Все перемешать и сверху на овощи выложить голени, добавить молодую кукурузу, нарезанную кольцами, острый перец, лавровый лист и сладкую паприку, залить водой или куриным бульоном, чтобы они покрывали голени наполовину, довести до кипения и сделать минимальный огонь.
Томить на медленном огне под крышкой 35-40 минут. За 10 минут до готовности попробовать на соли и, при необходимости, досолить.
Кукурузу и курицы отложить, все остальные овощи измельчить в блендере в пюре.
При подаче на тарелку влить пюре, положить кукурузу и добавить голени.
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