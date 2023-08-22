Вкусно со свежим хлебом: рецепт салата из яиц

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Admin
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Это очень простой, но вкусный рецепт.

Вкусный салат можно приготовить из любых ингредиентов, но с яйцами он получается особенно вкусным. Его можно подавать, как самостоятельное блюдо, а можно сочетать со свежим хлебом, или с подсушенным на сковороде.

Также этим салатом можно начинять корзиночки и подавать на стол. Рецептом поделилась известная кулинарная блогерка, которая пишет под ником lanas_diet.

Блогерка отметила, что рецепт увидела в ленте от немецкого ресторана и решила и себе попробовать.

Яичный салат

Ингредиенты:

  • отварные яйца — 6 шт;
  • бекон — 4 кусочка;
  • кислые огурцы — 2 шт;
  • майонез (рецепты есть в актуальном) — 2 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л;
  • горчица — 1 ст. л;
  • сок лимона — 1 ст. л;
  • перец.
  • Бекон подсушите до хруста на сковороде.

Отваренные вкрутую яйца остудите, очистите и отделите желтки от белков. Желтки сложите в миску, перетрите с майонезом, сметаной, горчицей, лимонным соком и перцем.

Белки, бекон и огурцы нарежьте как можно мельче, добавьте к желткам и тщательно перемешайте.

Салат готов. Можно его подавать сразу, но если он постоит хотя бы полчаса, то будет еще вкуснее.

А если любите салаты со свежими сезонными овощами, то попробуйте салат с кукурузой, сладким перцем и огурцами.

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