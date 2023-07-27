Рецепты Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина По Admin - 27 июля, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – время легких и непринужденных блюд, которые можно приготовить из того, что подарила природа. Но все же зелень, овощи и фрукты не настолько сытные, как бы этого хотелось. И чтобы сбалансировать рацион, на помощь приходят дополнительные ингредиенты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Среди таких – мясо-колбасные изделия от ТМ «Бащинский». Они отлично дополняют классические салаты и максимально ускоряют процесс их приготовления. Как именно, рассказывает 24 Канал. Читайте также Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Новые сочетания для незабываемых впечатлений Салат может стать как лёгким перекусом, так и полноценным обедом. Все зависит только от выбранных продуктов. В идеале это блюдо должно содержать не только клетчатку и растительные жиры, но белок. Именно поэтому мясо-колбасные изделия – отличное дополнение к овощам и микс-салатам с разнообразными заправками. Еще один аргумент, почему стоит отдать предпочтение салатам с добавлением мяса – простота приготовления. Например, сосиски от ТМ «Бащинский», которые удобно использовать для летних блюд, потребуют не более 5 минут на приготовление, а варено-копченое филе – уже готово к употреблению. Так что экспериментировать с рецептами и создавать незабываемые вкусы становится еще проще. Чтобы каждый мог приготовить салат, используя любимые продукты, подготовили подборку простых летних рецептов. Предлагаем выбрать любой и наслаждаться новыми гастрономическими открытиями. Теплый салат с сосисками и сладким перцем Время: 20 минут Порции: 4 Теплый салат с сосисками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – сосиски «Филейные» от ТМ «Бащинский»; – 1 желтый сладкий перец; – 1 красный сладкий перец; – 100 граммов томатов черри; – 2 столовые ложки масла; – листочки петрушки. Приготовление: Снимаем оболочку и отвариваем сосиски в кипящей воде в течение 3 – 4 минут. Моем сладкие перцы и удаляем семена. Нарезаем их тонкими полосками. Томаты черри разрезаем пополам. Выкладываем все в салатницу. Нарезаем сосиски кусочками и добавляем к овощам. Заправляем растительным маслом и перемешиваем. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Салат Цезарь с варено-копченым филе Время: 20 минут Порции: 4 Салат Цезарь / Фото Shutterstock Ингредиенты: – варено-копченое филе «Аппетитное» от ТМ «Бащинский»; – 150 граммов салата айсберг; – 100 граммов гренок; – 6 перепелиных яиц, или 3 куриных; – 80 граммов томатов черри; – 2 столовые ложки пармезана; – соус Цезарь по вкусу; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Отвариваем яйца в кипящей подсоленной воде: куриные 6 – 8 минут, перепелиные – 3 – 4 минуты. Охлаждаем и очищаем от скорлупы. Разрезаем пополам. Нарезаем салат крупными кусками, заправляем соусом Цезарь и добавляем специи. Выкладываем на порционные тарелки. Сверху раскладываем половинки яиц, томатов, ломтики варено-копченого филе. Обильно посыпаем салат гренками и пармезаном. Салат с красным луком, маринованными огурцами и колбасой Время: 20 минут Порции: 4 Салат с огурцами и сосисками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – колбаса «Докторская» от ТМ «Бащинский»; – 8 – 10 маринованных огурцов; – половина красного репчатого лука; – половина пучка зеленого лука; – 2 столовых ложки масла. Приготовление: Нарезаем тонкой соломкой колбасу «Докторскую». Огурцы разрезаем пополам, а красный лук – полукольцами. Зеленый лук нарезаем кольцами и соединяем ингредиенты. Заправляем салат растительным маслом. Подаем блюдо с горчицей и черным хлебом. Приятного аппетита! Мясо-колбасные изделия – отличный продукт для кулинарных экспериментов. Убедитесь в этом вместе с ТМ «Бащинский». С продукцией бренда можно ознакомиться на страницах в фейсбуке и инстаграме. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасокБургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлетыКонсервированная вишня на зиму: рецепт с косточкамиРецепт кабачковой икры, как из магазинаОт истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер