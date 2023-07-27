Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Лето – время легких и непринужденных блюд, которые можно приготовить из того, что подарила природа. Но все же зелень, овощи и фрукты не настолько сытные, как бы этого хотелось. И чтобы сбалансировать рацион, на помощь приходят дополнительные ингредиенты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Среди таких – мясо-колбасные изделия от ТМ «Бащинский». Они отлично дополняют классические салаты и максимально ускоряют процесс их приготовления. Как именно, рассказывает 24 Канал.

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Новые сочетания для незабываемых впечатлений

Салат может стать как лёгким перекусом, так и полноценным обедом. Все зависит только от выбранных продуктов. В идеале это блюдо должно содержать не только клетчатку и растительные жиры, но белок. Именно поэтому мясо-колбасные изделия – отличное дополнение к овощам и микс-салатам с разнообразными заправками.

Еще один аргумент, почему стоит отдать предпочтение салатам с добавлением мяса – простота приготовления. Например, сосиски от ТМ «Бащинский», которые удобно использовать для летних блюд, потребуют не более 5 минут на приготовление, а варено-копченое филе – уже готово к употреблению. Так что экспериментировать с рецептами и создавать незабываемые вкусы становится еще проще.

Чтобы каждый мог приготовить салат, используя любимые продукты, подготовили подборку простых летних рецептов. Предлагаем выбрать любой и наслаждаться новыми гастрономическими открытиями.

Теплый салат с сосисками и сладким перцем

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Теплый салат с сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– сосиски «Филейные» от ТМ «Бащинский»;

– 1 желтый сладкий перец;

– 1 красный сладкий перец;

– 100 граммов томатов черри;

– 2 столовые ложки масла;

– листочки петрушки.

Приготовление:

Снимаем оболочку и отвариваем сосиски в кипящей воде в течение 3 – 4 минут. Моем сладкие перцы и удаляем семена. Нарезаем их тонкими полосками. Томаты черри разрезаем пополам. Выкладываем все в салатницу. Нарезаем сосиски кусочками и добавляем к овощам. Заправляем растительным маслом и перемешиваем. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной петрушкой.

Салат Цезарь с варено-копченым филе

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Салат Цезарь / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– варено-копченое филе «Аппетитное» от ТМ «Бащинский»;

– 150 граммов салата айсберг;

– 100 граммов гренок;

– 6 перепелиных яиц, или 3 куриных;

– 80 граммов томатов черри;

– 2 столовые ложки пармезана;

– соус Цезарь по вкусу;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Отвариваем яйца в кипящей подсоленной воде: куриные 6 – 8 минут, перепелиные – 3 – 4 минуты. Охлаждаем и очищаем от скорлупы. Разрезаем пополам. Нарезаем салат крупными кусками, заправляем соусом Цезарь и добавляем специи. Выкладываем на порционные тарелки. Сверху раскладываем половинки яиц, томатов, ломтики варено-копченого филе. Обильно посыпаем салат гренками и пармезаном.

Салат с красным луком, маринованными огурцами и колбасой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Салат с огурцами и сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– колбаса «Докторская» от ТМ «Бащинский»;

– 8 – 10 маринованных огурцов;

– половина красного репчатого лука;

– половина пучка зеленого лука;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Нарезаем тонкой соломкой колбасу «Докторскую». Огурцы разрезаем пополам, а красный лук – полукольцами. Зеленый лук нарезаем кольцами и соединяем ингредиенты. Заправляем салат растительным маслом. Подаем блюдо с горчицей и черным хлебом.

Приятного аппетита!

Мясо-колбасные изделия – отличный продукт для кулинарных экспериментов. Убедитесь в этом вместе с ТМ «Бащинский». С продукцией бренда можно ознакомиться на страницах в фейсбуке и инстаграме.