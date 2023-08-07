Вкусное блюдо из простых ингредиентов: рецепт куриной грудки с лимоном

Для этого блюда, кроме курицы и лимона вам понадобятся только приправы.

Куриная грудка с лимоном – это простой рецепт второго блюда, идеально подходящего для повседневного ужина. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы подать к столу мягкое и сочное мясо , обогащенное соусом с легким лимонным вкусом.

Куриное мясо остается мягким и сочным благодаря добавлению лимона, который вместе с маслом и мясным соком создает восхитительный соус, который делает этот диетический кусок белого мяса сочным. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Куриная грудка с лимоном

Ингредиенты:

600 г куриной грудки;

60 г муки;

2 веточки тимьяна;

сок и цедра 1/2 лимона;

оливковое масло;

соль, перец.

Чтобы приготовить куриную грудку с лимоном, сначала, если вы купили целую грудку, нарежьте ее ломтиками. Затем смажьте каждый ломтик лимонным соком, прежде чем переложить его на тарелку с мукой.

Разогрейте каплю масла на сковороде. Когда оно нагреется, добавьте обвалянные в муке ломтики куриной грудки с двумя веточками тимьяна и обжарьте их с обеих сторон. Приправьте солью и перцем, затем отложить мясо на тарелку. Влейте в сковороду оставшийся лимонный сок и натертую цедру лимона.

Добавьте щепотку муки и перемешайте, чтобы получился своеобразный соус. Положите мясо обратно в сковороду и готовьте еще пару минут, добавив немного воды. Разложите куриную грудку с лимоном по тарелкам и сразу же подавайте с соусом.

Дополнить это блюдо можно вкусным гарниром: рисом, или запеченной картошкой. Или же свежим салатом. Ранее Фокус писал о том, какие вкусные блюда можно приготовить из молодого картофеля.