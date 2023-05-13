Вкусное блюдо к обеду. Рецепт томатного супа с курицей, фасолью и овощами

Это яркое и необычное блюдо с насыщенным вкусом.

Если вы любите супы, то томатный суп с фасолью и курицей вам точно понравится. Он получается сытным и очень вкусным. А специи и овощи придают ему насыщенный вкус. С таким вкусом вам точно не нужно будет готовить второе блюдо. Фокус расскажет, как его приготовить.

Томатный суп с фасолью и курицей

Ингредиенты:

курица (любые части) — 350 г;

фасоль консервированная в томатном соусе — 420 г;

томатная паста — 40 г;

картофель — 300 г;

перец болгарский — 150 г;

морковь — 100 г;

лук репчатый — 100 г;

масло растительное — 30 мл;

петрушка свежая — 10 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лист лавровый — 2 шт.

Курицу промойте и нарежьте небольшими кусочками. Залейте водой в кастрюле, добавьте один лавровый лист и немного соли. Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне 40-60 минут. Выньте курицу из бульона, отделите мясо от костей и кожи и нарежьте мелкими кусочками. Бульон процедите. Вам понадобится 1,3-1,4 л бульона.

Очистите и нарежьте мелкими кубиками лук и морковь. Очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками перец. Очистите и нарежьте кубиками среднего размера картофель. Мелко нарежьте петрушку.

В сковороде разогрейте растительное масло, выложите туда лук, морковь и перец и обжаривайте на среднем огне примерно 3-5 минут, до полумягкости. Добавьте томатную пасту и два половника бульона. Перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне еще 5 минут.

Бульон доведите до кипения, выложите туда картофель и варите 5 минут. Затем добавьте лук с морковью, перцем и томатной пастой. Также положите оставшийся лавровый лист. Варите суп примерно 10 минут.

Добавьте в суп консервированную фасоль вместе с соусом. Варите на слабом огне еще 5 минут. За 2-3 минуты до конца приготовления добавьте черный молотый перец и досолите суп по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте томатному супу с консервированной фасолью и овощами настояться в течение 15 минут.

Разлейте томатный суп по тарелкам, в каждую порцию добавьте кусочки курицы.

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