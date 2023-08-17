Вкусное блюдо на ужин: рецепт запеченных макарон с помидорами

Это блюдо универсальное – его можно подать к праздничному столу, а можно приготовить впрок и разогревать по мере необходимости.

Если вам нравятся простые и вкусные блюда в «деревенском» стиле, то это блюдо для вас. Макароны и свежие помидоры с чесноком и сыром – это проверенное временем сочетание продуктов.

В рецепте запеченных макарон с помидорами основной приправой является томатный соус, приправленный чесноком, но помидоры также являются основным ингредиентом для усиления вкуса.

Это идеальный рецепт простого блюда , которое может быть приготовлено заранее и подходит для семейного обеда. Но его также можно разделить на порции и съесть во время обеденного перерыва на работе. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Запеченные макароны с помидорами

Ингредиенты:

500 г короткой пасты вроде пенне;

2 кг спелых помидоров;

80 г панировочных сухарей;

1 горсть нарезанной петрушки;

1/2 зубчика чеснока;

60 г тертого сыра пекорино;

60 г тертого сыра пармезан;

соль, перец.

Для соуса:

800 г очищенных помидоров;

2 зубчика чеснока;

масло, соль, перец.

Сначала приготовьте соус. К слову, это универсальный рецепт, его можно использовать и для других блюд, например, для фрикаделек, или курицы.

Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло, обжарьте зубчики чеснока, затем выньте их, добавьте нарезанные помидоры, посолите и поперчите, готовьте около 15 минут.

Спелые помидоры разрежьте пополам, или толстыми ломтиками, посолите и дайте стечь лишнему соку. В миске смешайте панировочные сухари с измельченным чесноком, тертым сыром пекорино и пармезаном, петрушкой.

Выложите половину помидоров в форму для запекания, смазанную маслом, посыпьте их половиной смеси панировочных сухарей, сбрызните небольшим количеством масла и запекайте в разогретой до 220 градусов духовке, пока поверхность не станет золотистой (около 30 минут), выньте и держите в стороне.

Отварите макароны в в большом количестве кипящей подсоленной воды, слейте воду, приправьте их томатным соусом и небольшим количеством панировочных сухарей, распределите по форме, накройте оставшимися половинками помидоров и посыпьте поверхность панировочными сухарями. Сбрызните каплей масла и запекайте в разогретой до 220 градусов духовке, пока поверхность не станет золотистой.

Достаньте, дайте постоять несколько минут и подавайте к столу.

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