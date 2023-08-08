Вкусное на зиму: как приготовить сливовый джем с шоколадом

Этот джем имеет очень яркий насыщенный вкус слив с тонкими нотками шоколада.
Лето — именно то время, когда надо делать заготовки на зиму. И сейчас, когда уже начали появляться сливы, можно сделать вкусный джем с шоколадом.
Он вас точно поразит своим изысканным и очень оригинальным вкусом. Рецептом поделились на сайте «Высокий замок».
Сливовый джем с шоколадом
Ингредиенты:
- 1 кг слив;
- 400 г сахара;
- 80 г темного шоколада.
Сливы тщательно вымойте под проточной водой, разложите на горизонтальной поверхности, чтобы они высохли. Затем разрежьте каждую сливу пополам и достаньте косточки.
Переложите сливы в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром и аккуратно перемешайте. Накройте кастрюлю со сливами и сахаром крышкой и оставьте на 5-6 часов, чтобы фрукты пустили сок.
После поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите джем около 30 минут. Снимайте пенку, которая образуется, ложкой.
Джем постоянно надо помешивать, чтобы он не подгорел. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте сливам остыть.
Небольшими порциями перекладывайте сливы в сито и перетирайте их в пюре.
Полученное сливовое пюре с сахаром переложите в кастрюлю. Черный шоколад поломайте на небольшие кусочки и добавьте в кастрюлю с джемом.
На малом огне доведите свой джем до кипения и варите около десяти минут на самом минимальном огне, помешивая.
Затем перелейте горячий сливовый джем в простерилизованные банки и сразу закройте чистыми крышками.
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