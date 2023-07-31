Вкусные и диетические. Шесть идей начинки для лаваша

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В качестве специй советую использовать только молотый черный перец и соль

Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же то, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.

1. Нежирный творог + зелень + чеснок.

2. Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица.

3. Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

4. Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.

5. Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⠀ ⠀ ⠀

6. Творог + банан (в духовку на 5−10 минут)⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Вкусной и диетической начинкой для лаваша также станут:⠀

  • вареное куриное или индюшиное филе;⠀ ⠀ ⠀
  • нежирные твердые сыры;⠀ ⠀ ⠀
  • йогурты без добавок;⠀ ⠀ ⠀
  • обезжиренный творог;
  • жареные грибы;⠀ ⠀ ⠀
  • овощи;
  • любая зелень;⠀ ⠀ ⠀
  • морепродукты (в том числе морской коктейль);⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов);
  • хумус;⠀ ⠀ ⠀
  • маринованный лук;⠀ ⠀ ⠀
  • чеснок (немного).

В качестве специй в диетической начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Тем, кто желает заправить начинку, стоит выбирать для этого растительное масло, лучше всего — оливковое.

Если рецепт требует обжаривания, советую воспользоваться небольшим количеством растительного масла.

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