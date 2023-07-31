Вкусные и диетические. Шесть идей начинки для лаваша

2. Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица.
3. Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
4. Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.
5. Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⠀ ⠀ ⠀
6. Творог + банан (в духовку на 5−10 минут)⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Вкусной и диетической начинкой для лаваша также станут:⠀
- вареное куриное или индюшиное филе;⠀ ⠀ ⠀
- нежирные твердые сыры;⠀ ⠀ ⠀
- йогурты без добавок;⠀ ⠀ ⠀
- обезжиренный творог;
- жареные грибы;⠀ ⠀ ⠀
- овощи;
- любая зелень;⠀ ⠀ ⠀
- морепродукты (в том числе морской коктейль);⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов);
- хумус;⠀ ⠀ ⠀
- маринованный лук;⠀ ⠀ ⠀
- чеснок (немного).
В качестве специй в диетической начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Тем, кто желает заправить начинку, стоит выбирать для этого растительное масло, лучше всего — оливковое.
Если рецепт требует обжаривания, советую воспользоваться небольшим количеством растительного масла.