Вкусные и диетические. Шесть идей начинки для лаваша

В качестве специй советую использовать только молотый черный перец и соль Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же то, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. 1. Нежирный творог + зелень + чеснок.

2. Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица.

3. Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

4. Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.

5. Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⠀ ⠀ ⠀

6. Творог + банан (в духовку на 5−10 минут)⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Вкусной и диетической начинкой для лаваша также станут:⠀

вареное куриное или индюшиное филе;⠀ ⠀ ⠀

нежирные твердые сыры;⠀ ⠀ ⠀

йогурты без добавок;⠀ ⠀ ⠀

обезжиренный творог;

жареные грибы;⠀ ⠀ ⠀

овощи;

любая зелень;⠀ ⠀ ⠀

морепродукты (в том числе морской коктейль);⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов);

хумус;⠀ ⠀ ⠀

маринованный лук;⠀ ⠀ ⠀

чеснок (немного).

В качестве специй в диетической начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Тем, кто желает заправить начинку, стоит выбирать для этого растительное масло, лучше всего — оливковое.

Если рецепт требует обжаривания, советую воспользоваться небольшим количеством растительного масла.