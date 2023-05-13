Вкусный и легкий ужин: как приготовить быстрый салат с моцареллой и авокадо

Сочный ужин / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
– 1 пучок салата ромен;
– 200 грамм помидоров черри;
– пол авокадо;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 125 грамм моцареллы;
– 1 небольшой шалот;
– 4 сушеных помидора;
– 2 столовые ложки очищенных семян тыквы;
– свежемолотый перец по вкусу;
– 1,5 столовой ложки бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка меда;
– 3 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Нарежьте листья салата, выложите на красивую тарелку.
- Добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Сбрызните нарезанный авокадо лимонным соком, переложите на блюдо.
- Добавьте моцареллу, порезанную на полкольца (предварительно вынув ее из маринования и обсушив на бумажном полотенце), лук-шалот (или красный лук), нарезанный перьями, сушеные помидоры, нарезанные соломкой, семена тыквы.
- Смешайте бальзамический уксус с медом и оливковым маслом. Полейте салат. Посыпьте свежемолотым перцем.