Вкусный и легкий ужин: как приготовить быстрый салат с моцареллой и авокадо

Такой салат станет отличным весенним ужином для тех, кто хочет держать себя в форме. Быстрое вкусное блюдо – это именно то, что хочется получить после тяжелого рабочего дня.

Салат с моцареллой и авокадо скоро станет одним из ваших фаворитов. Сочетание любимых ингредиентов и особый вкус еще никого не оставляли равнодушным.

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Рецепт салата с моцареллой и авокадо

Время: 15 минут

Порций: 2