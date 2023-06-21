Описание приготовления:
Для приготовления домашнего лагмана вы можете вместо говядины использовать молодую баранину, с ней он получается еще насыщеннее и вкуснее. При желании вместо томатного пюре можно добавить измельченные в блендере свежие помидоры или томаты в собственном соку.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Овощи
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина (лопатка) 500 Грамм
- Лапша для лагмана 100 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Томатная пассата 100 Грамм
- Зира (кумин) 1 Чайная ложка
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Кинза 20 Грамм
- Петрушка 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Перец острый По вкусу
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Вода 500 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
105 ккал
Калорийность
6 г
Белки
5 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вкусный лагман»
Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления лагмана. Овощи почистите, помойте вместе с зеленью и говядиной, обсушите все насухо.
Нарежьте говядину небольшим кубиком, обжарьте на сильном огне в растительном масле минут 5-7.
Порежьте кубиком репчатый лук, переложите в сковороду, перемешайте.
Почистите болгарский перец от семечек, нарежьте его и морковь также небольшим кубиком, добавьте к мясу. Обжарьте содержимое сковороды минут 5 на умеренном огне.
Поставьте на огонь казан, переложите в него говядину с овощами, добавьте томатное пюре.
Влейте теплую воду из чайника, аккуратно все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 1,5 часа на тихом огне.
Картофель нарежьте небольшими ломтиками, переложите в казан, добавьте все специи, соль, перец и свежий чеснок. Подлейте при необходимости еще немного воды и продолжайте готовить еще 30 минут или до полной готовности картофеля.
В это же время отварите лапшу согласно инструкции, откиньте на дуршлаг.
Попробуйте готовый лагман на вкус, если устраивает по соли, всыпьте свежую рубленую зелень, аккуратно перемешайте в последний раз и выключите плиту.
Разложите по глубоким тарелкам лапшу, сверху выложите мясо с овощами, полейте бульоном и сразу же подавайте к столу. Вкусный домашний лагман готов! Приятного аппетита!