Описание приготовления:

Для приготовления домашнего лагмана вы можете вместо говядины использовать молодую баранину, с ней он получается еще насыщеннее и вкуснее. При желании вместо томатного пюре можно добавить измельченные в блендере свежие помидоры или томаты в собственном соку.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Овощи

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Говядина (лопатка) 500 Грамм

Лапша для лагмана 100 Грамм

Картофель 3 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Перец болгарский 1 Штука

Томатная пассата 100 Грамм

Зира (кумин) 1 Чайная ложка

Масло растительное 3 Ст. ложки

Кинза 20 Грамм

Петрушка 20 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Перец острый По вкусу

Чеснок 1-2 Зубчиков

Вода 500 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

105 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вкусный лагман»

Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления лагмана. Овощи почистите, помойте вместе с зеленью и говядиной, обсушите все насухо.

Нарежьте говядину небольшим кубиком, обжарьте на сильном огне в растительном масле минут 5-7.

Порежьте кубиком репчатый лук, переложите в сковороду, перемешайте.

Почистите болгарский перец от семечек, нарежьте его и морковь также небольшим кубиком, добавьте к мясу. Обжарьте содержимое сковороды минут 5 на умеренном огне.

Поставьте на огонь казан, переложите в него говядину с овощами, добавьте томатное пюре.

Влейте теплую воду из чайника, аккуратно все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 1,5 часа на тихом огне.

Картофель нарежьте небольшими ломтиками, переложите в казан, добавьте все специи, соль, перец и свежий чеснок. Подлейте при необходимости еще немного воды и продолжайте готовить еще 30 минут или до полной готовности картофеля.

В это же время отварите лапшу согласно инструкции, откиньте на дуршлаг.

Попробуйте готовый лагман на вкус, если устраивает по соли, всыпьте свежую рубленую зелень, аккуратно перемешайте в последний раз и выключите плиту.

Разложите по глубоким тарелкам лапшу, сверху выложите мясо с овощами, полейте бульоном и сразу же подавайте к столу. Вкусный домашний лагман готов! Приятного аппетита!