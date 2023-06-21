Вкусный лагман

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Описание приготовления:

Для приготовления домашнего лагмана вы можете вместо говядины использовать молодую баранину, с ней он получается еще насыщеннее и вкуснее. При желании вместо томатного пюре можно добавить измельченные в блендере свежие помидоры или томаты в собственном соку.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Овощи
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина (лопатка) 500 Грамм
  • Лапша для лагмана 100 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Перец болгарский 1 Штука
  • Томатная пассата 100 Грамм
  • Зира (кумин) 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Кинза 20 Грамм
  • Петрушка 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Перец острый По вкусу
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Вода 500 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

105 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вкусный лагман»

Вкусный лагман

Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления лагмана. Овощи почистите, помойте вместе с зеленью и говядиной, обсушите все насухо.

Вкусный лагман

Нарежьте говядину небольшим кубиком, обжарьте на сильном огне в растительном масле минут 5-7.

Вкусный лагман

Порежьте кубиком репчатый лук, переложите в сковороду, перемешайте.

Вкусный лагман

Почистите болгарский перец от семечек, нарежьте его и морковь также небольшим кубиком, добавьте к мясу. Обжарьте содержимое сковороды минут 5 на умеренном огне.

Вкусный лагман

Поставьте на огонь казан, переложите в него говядину с овощами, добавьте томатное пюре.

Вкусный лагман

Влейте теплую воду из чайника, аккуратно все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 1,5 часа на тихом огне.

Вкусный лагман

Картофель нарежьте небольшими ломтиками, переложите в казан, добавьте все специи, соль, перец и свежий чеснок. Подлейте при необходимости еще немного воды и продолжайте готовить еще 30 минут или до полной готовности картофеля.

Вкусный лагман

В это же время отварите лапшу согласно инструкции, откиньте на дуршлаг.

Вкусный лагман

Попробуйте готовый лагман на вкус, если устраивает по соли, всыпьте свежую рубленую зелень, аккуратно перемешайте в последний раз и выключите плиту.

Вкусный лагман

Разложите по глубоким тарелкам лапшу, сверху выложите мясо с овощами, полейте бульоном и сразу же подавайте к столу. Вкусный домашний лагман готов! Приятного аппетита!

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