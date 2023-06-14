Залог удачной творожной выпечки — до безумия нежная начинка, которая способна затмить своим вкусом даже популярный чизкейк. И никаких запеканок после этого вам не захочется. Сказочно вкусный пирог с творогом и воздушной основой позаботится об этом.

Чтобы испечь это лакомство, вам необходимо замешать отличное дрожжевое тесто. Оно очень хорошо поднимется, если вы воспользуетесь маленькой хитростью. Можете сперва всыпать сухие дрожжи в небольшую емкость и залить их теплым молоком. Тщательно всё перемешиваете и оставляете при комнатной температуре на 10–15 минут. По истечению этого времени появилась пенная шапочка? Отлично, значит, дрожжи работают, и полученную смесь можно добавлять к остальным ингредиентам.

Как испечь вкусный пирог с творогом

Для приготовления идеальной начинки для столь воздушного пирога следует использовать картофельный крахмал. Этот ингредиент не допустит вытекания творожной массы. В результате начинка не размочит тесто, и пирог выйдет просто восхитительным!

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Пшеничная мука400 г Дрожжи0,5 ч. л. Соль0,5 ч. л. Сахар2 ст. л. Молоко230 мл Сливочное масло50 г Творог600 г Сахарная пудра300 г Крахмал0,5 ч. л. Яичный желток1 шт.

Приготовление

Готовим основу. В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку. Добавляем сухие дрожжи, соль и сахар. Вбиваем 1 яйцо и вливаем теплое молоко. Замешиваем однородное тесто. Добавляем в него размягченное сливочное масло. Снова тщательно всё вымешиваем до гладкости.Формируем из теста комок. Помещаем его в миску. Накрываем тесто пищевой пленкой. Отправляем в теплое место на 1,5 часа.Нажимаем на центр шара из теста, формируя из него лепешку с бортиками. Помещаем ее на пергамент. Накрываем тесто полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 15 минут. Готовим начинку. В глубокой емкости соединяем творог с сахарной пудрой и картофельным крахмалом. Вбиваем 1 яйцо. Пробиваем всё погружным блендером до однородной массы.Расширяем лепешку, обминая ее края кулаком. Затем делаем защипы на бортиках, создавая узор. В сформованное кольцо вливаем творожную массу. Аккуратно ровняем ее при помощи кулинарной лопатки. Взбиваем яичный желток. Смазываем им бортики. Отправляем будущий пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 35–40 минут. Готово!

Достаньте пирог из духового шкафа и дайте ему немного остыть. Затем можете взять горсть свежих ягод и несколько листиков мяты, чтобы украсить готовый десерт. С таким декором он будет иметь и вовсе потрясающий вид.