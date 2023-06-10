Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям

Дети очень привередливы в питании. Причем часто их прихоти совсем не соответствуют представлениям о здоровой пище. Младшие члены семьи могут категорически отказываться от многих питательных и полезных блюд, которые им предлагают родители, отмечает 24 Канал. В таком случае нужно искать компромисс, чтобы обе стороны были удовлетворены. Читайте также Вкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам Родителям следует выбирать те продукты, которые не только придутся по вкусу детям, но и обладают достаточной пищевой ценностью. Одним из идеальных вариантов, который отвечает обоим требованиям, являются куриные голени. Ведь эта часть курочки имеет оптимальное содержание белка и жира. К тому же такое мясо обогащает организм кальцием, фосфором, витаминами А, B6, B12, а также магнием, цинком, хромом и другими веществами, необходимыми для здорового роста и развития малыша. Эта информация может быть важной для родителей, а вот дети прежде всего ценят вкус продукта. Без преувеличения можно сказать, что мальчики и девочки независимо от возраста просто обожают куриные голени. Почему именно эта часть курочки так нравится детям, рассказываем дальше. Почему детям нравятся куриные голени Дети особенно любят лакомиться жареными или запеченными куриными голенями. Сочетание аппетитной хрустящей корочки и нежного мяса внутри не оставляет равнодушными даже самых требовательных маленьких гурманов. Также младших любителей вкусной пищи привлекает внешний вид готового продукта. Ярко-золотистый цвет голеней вместе с невероятным ароматом точно пробудят аппетит у вашего ребенка.

Куриные голени удобно есть руками / Фото Shutterstock

Еще одним преимуществом этой части курочки является ее интересная форма. Благодаря ей голени очень удобно есть руками, держа за кость. Такое потребление блюда нравится как малышам, которые любят изучать предметы на ощупь, так и старшим детям, которым становится скучно всегда использовать столовые принадлежности.

Если родители беспокоятся, что дети могут испачкать руки, можно просто обмотать кость салфеткой и подать блюдо в таком виде. Но лучше всего позволить маленьким гурманам лакомиться голенями без вспомогательных средств. Ведь даже среди взрослых существует направление в культуре питания, которое называется фингер фуд, что в переводе с английского означает «еда пальцами».

Приверженцы этого течения отмечают, что такой способ угощения позволяет не только видеть продукт и наслаждаться ароматом, но и почувствовать текстуру блюда. Так что когда ваш ребенок ест голень, держа ее прямо в руках, привлекаются все органы чувств. Следовательно, мясо будет смаковать малышу еще больше.

Вдобавок куриные голени служат еще и своеобразным развлечением во время еды. Ведь детям интересно кусать кусочки и наблюдать, как косточка постепенно обнажается.

С куриными голенями можно создать полезный и сбалансированный рацион для ребенка

Открыв для себя непревзойденный вкус куриных голеней в детстве, ребенок сохранит любовь к этому блюду и дальше. Причем эта часть курочки вряд ли может когда-нибудь надоесть, ведь это по-настоящему универсальный продукт.

Существуют разные способы приготовления голеней: их можно варить, запекать, тушить или жарить на сковороде либо гриле. К этому мясному изделию подходят многие соусы, которые делают вкус еще более насыщенным и ярким. Куриные голени можно есть в любое время дня – они станут отличным компонентом завтрака, обеда или ужина. К тому же этот продукт будет как хорошим дополнением к любому гарниру, так и частью сытного рагу или аппетитных супов.

Благодаря куриным голеням ребенок приучается к сбалансированному питанию / Фото Shutterstock

Готовя различные блюда из куриных голеней, вы можете обеспечить богатый и интересный рацион для детей всех возрастов. К тому же комбинирование с другими ингредиентами будет приучать детей к сбалансированному питанию.

Еще одним преимуществом для родителей является то, что голени легко и быстро готовятся. Это позволит не только наслаждаться аппетитными блюдами всей семьей, но и сэкономит время для других интересных занятий.