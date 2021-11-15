Владелец параплана обвиняется в оказании опасных услуг в Крыму

Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, обвиняемого в оказании опасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью школьнице в Крыму, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В Крыму туристка травмировалась при падении параплана на Ай-Петри Напомним, что 17 июля текущего года владелец параплана с целью незаконного извлечения прибыли за восемь тысяч рублей организовал полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри для 16-летней туристки из Алтайского края. При этом, мужчина не являлся ИП или лицом, действующим от имени фирмы, оказывающей таковые законные услуги, не имел лицензии, сертификата летной годности и других документов.

Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри. В результате владелец параплана и школьница получили травмы, вред здоровью был квалифицирован как тяжкий. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут, проходят длительную реабилитацию.