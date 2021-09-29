Владелец «Тайгана» прокомментировал инцидент с тигром и ребенком

Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков прокомментировал инцидент с ребенком, которому тигр два дня назад откусил фалангу пальца, передают «РИА Новости (Крым)».

Зубков отметил, что по закону в РФ не требуется, чтобы в штате зоопарка были медработники. При этом, он отметил, что на территории парка есть медпункт.

«Когда произошел данный случай, как говорят свидетели, подбежал дедушка, выхватил ребенка у девушки и побежал по направлению к выходу, по пути вбежал в кафе и спросил, в какой стороне медпункт. В медпункте ребенку оказали первую помощь, обработали рану, наложили стерильную повязку. Параллельно сотрудники парка вызвали скорую помощь», — рассказал владелец «Тайгана».