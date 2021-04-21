Владимир Немцев выделил поручения Президента, которые помогут развитию Севастополя

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев уверен, что введение нового инструмента поддержки регионов – структурных бюджетных кредитов, порученное Президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию страны, значительно поможет в развитии нашего региона. Средства из этого источника могут пойти на возведение инфраструктурных объектов в области дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Также важной поддержкой, мне кажется, замена части регионального долга с коммерческого на государственный бюджетный кредит – за малый процент и рассчитанный на долгие сроки. В целом, что самое главное, Президентом были озвучены конкретные цифры и конкретные сроки по выполнению его поручений. Я уверен, что эти поручения будут выполнены в срок и качественно».

Меры по улучшению финансовой самостоятельности регионов Президент поручил Правительству разработать до 1 июня.