Владимир Путин лично проедет по трассе «Таврида» — Песков

Президент РФ Владимир Путин проедет по открываемым для движения участкам трассы «Таврида». Это произойдет в четверг, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Заправки и зоны отдыха откроют вдоль «Тавриды» в следующем году «Путин сегодня в Крыму. Он примет участие в открытии автомобильного движения по построенным новым участкам трассы «Таврида»… Путин сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение по трассе, пообщается с рабочими», – отметил он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поучаствует в церемонии запуска движения по трассе «Таврида». В четверг будет официально открыто движение по четырем полосам трассы — это обход города Симферополя и участок от крымской столицы до Севастополя.