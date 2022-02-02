Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания. Другим указом глава государства освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, которую она занимала всего 2,5 месяца, но, по сути, так и не приступила к исполнению обязанностей.

Напомним, ранее бывший депутат Государственной Думы сообщила СМИ, что не сможет стать дипломатическим служащим по личным причинам. Она добавила, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

В октябре 2021-го стало известно о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Вслед за этим начали поступать угрозы со стороны украинских политиков о том, что они запросят экстрадицию экс-прокурора Крыма.