Владимир Путин объяснил свой отказ от публичной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил свой отказ от публичной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что даже если процедура проходит в присутствии фото- и видеооператоров, в самом шприце может быть что угодно.

«Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — добавил Путин.

Он уточнил, что после вакцинации чувствовал небольшой дискомфорт, но это был единственный побочный эффект. Путин также отметил, что трое суток после прививки воздерживался от занятий спортом, только принимал контрастные ванны.

По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но какую именно, знает только он сам и его врач. Президент привился 23 марта, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, второй укол сделают через три недели.

Напомним, на данный момент в стране зарегистрированы три российские разработки — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две.