Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в нашей стране. В ходе совещания с членами Правительства он сообщил, что сейчас на 100 тысяч населения приходится 12 заболевших, что в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Однако расслабляться ещё рано, уверен глава государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились устойчиво – последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так».

Кроме того, в ходе совещания вице-премьер России Татьяна Голикова затронула тему введения ковидных паспортов, назвав эту идею нецелесообразной и даже вредной. Также политик отметила, что и Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить требования доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «В соответствии с законом Российской Федерации об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний единственным документом, который на сегодняшний день существует в Российской Федерации и выдается сегодня в Российской Федерации – это сертификат привитого гражданина. Неважно, о какой прививке идет речь».