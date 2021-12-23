Владимир Путин отметил темпы развития Крыма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо развивать малые города и привел в пример Крым. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.

На востоке Крыма построят новые ЛЭП в рамках ФЦП развития региона «Прежде всего, мы должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим в последнее время и предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиатранспорту, по морскому, по речному – это один из драйверов роста, в который мы планируем вложить колоссальные ресурсы», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что «можно и нужно» жить в условиях благоприятной среды.