Владимир Путин по видеосвязи подаст воду в Симферополь из нового водозабора

Президент РФ Владимир Путин 18 марта примет участие в торжественном запуске в эксплуатацию нового Бештерек-Зуйского водозабора, передает пресс-служба мининформа РК.

С засухой помогут справиться летний паводок и строение водозаборов – КФУ Пуск воды президент РФ осуществит в 14:00 в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что водозабор предназначен для снабжения Симферополя водой из артезианских скважин. Он расположен южнее села Клёновка в Симферопольском районе. Предполагается, что в Симферополь по нему будет ежесуточно поступать 22 тысячи кубометров воды.