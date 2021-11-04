Владимир Путин поручил не застраивать многоэтажками район культурного кластера в Севастополе

В День народного единства Севастополь посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к Памятнику 100-летию окончания Гражданской войны. В городе-герое Президент поздравил всех россиян с праздником, дал важное поручение губернатору Севастополя и по видеосвязи провёл заседание с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Из Севастополя Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём народного единства. Глава государства в своём выступлении отметил наиболее близкие человеческие ценности: искренняя любовь к Родине, уважение к предкам и стремление быть достойными их подвигов и свершений, желание быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Крым и Севастополь – навсегда с Россией.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа».

После поздравительной речи Президент возложил цветы к мемориалу «100-летию окончания Гражданской войны».

Владимир Путин осмотрел Памятник Примирения, который открылся в Севастополе полгода назад. Скульптурная композиция символизирует объединение народа. Россия олицетворяется в образе матери, призывающей сыновей к примирению. У подножия памятника расположены братья, которых развела гражданская война, отбросив одного на сторону красных, а второго – к белогвардейцам. Историю создания мемориала Владимиру Путину рассказали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«- Было два брата – Беренсы. Один был когда-то командующим советским флотом в 1919 году, а другой уводил флот в Бизерту. Это последние корабли, которые шли из Севастополя, и в Тунисе был спущен Андреевский флаг. Беренс один белый, другой – красный. Но так они и не встретились. Это потрясающая история.

— Они близнецы».

После осмотра мемориала Владимир Путин обратился к Михаилу Развожаеву с просьбой не застраивать многоэтажными домами территорию культурного кластера на мысе Хрустальном.

«Чтобы действительно сделать это именно для людей, нужно, чтобы парковая зона была побольше и не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством. Здесь просто нужно сделать место отдыха для севастопольцев и вообще для людей, которые сюда приезжают. Эти различные планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте».

Завершилась поездка Президента России в Севастополь участием в заседании Высшего государственного совета Союзного государства по видео-конференц-связи. Там Президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что Владимир Путин на этот раз не пригласил его в Крым. Российский лидер откликнулся на просьбу коллеги: вкратце пересказал идею мемориала «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе и позвал главу братской Республики посмотреть на памятник вживую.

Маргарита Борисенко, «Севинформбюро»