Владимир Путин поручил ускорить строительство 8 этапа «Тавриды» под Севастополем

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Президент России Владимир Путин поручил ускорить завершение строительства 8 этапа трассы «Таврида». Информация об этом прозвучала из уст главы государства в четверг, 17 марта, во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «По всем инфраструктурным проектам, там, где это возможно, нужно конечно ускорять работу. Так следует максимально оперативно завершить строительство последнего 8-го этапа автомобильной трассы «Таврида». Я знаю. Проехал по «Тавриде» – шикарная трасса. А вот последний восьмой этап – он уже готов более чем на половину, и это очень важно. Это ключевой участок всей магистрали. С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые и удобные подъезды к Севастополю».

Выступая с отчётным докладом, губернатор Севастополя заявил, что последний, восьмой этап федеральной трассы «Таврида» будет сдан раньше срока. Примечательно, что к видеоконференции с Президентом и другими участниками совещания Михаил Развожаев присоединился, находясь как раз на стройке двухуровневой развязки на месте бывшего Ялтинского кольца.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По контракту должен завершиться весь объём работ в 2024 году. Но благодаря штабной работе, которую ведём здесь под руководством Марата Шакирзяновича [Хуснуллина – прим.ред.] вместе с подрядчиками приняли решение, и сейчас это совершенно очевидно по тем темпам, которые идут, что весной 2023 года рабочее движение по восьмому участку Тавриды, самому сложному, где будет два мостовых перехода и двухуровневая развязка, будет выполнена».