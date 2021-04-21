Владимир Путин поставил задачу по формированию коллективного иммунитета

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию страны. Главными темами на этот раз стали внутренняя социальная политика, экономика и борьба с пандемией в стране. Своё выступление глава государства начал со слов благодарности врачам и руководителям регионов, которые в условиях распространения коронавируса смогли оперативно наладить работу и, несмотря на нехватку коек и средств индивидуальной защиты, эффективно обеспечивали медицинскую помощь россиянам.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в 5 раз, до 280 тысяч увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией. За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу вас всех за это сердечно поблагодарить».

Отдельно Владимир Путин выразил благодарность учёным, внесшим вклад в разработку вакцин, работников сферы образования и врачей, которые не жалея себя боролись с пандемией.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Надо было почувствовать и увидеть своими глазами – с какой опасностью мы столкнулись. В каких условиях трудятся медицинские работники, ведь они сразу вышли на передовую. Рискуя собой, сражались за каждую жизнь. Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз – сердечное вам спасибо. Вам, вашим коллегам из всех регионов России»

Главной задачей, по словам Президента, на сегодняшний день является обеспечение вакцинации в регионах. Согласно данным поручениям, уже к осени в стране должен быть сформирован коллективный иммунитет. Владимир Путин резюмировал – нынешние достижения России в борьбе с коронавирусом являются прямым воплощением растущего научного и технологического потенциала нашей страны.