Владимир Путин призвал уделить особое внимание очистным сооружениям в Крыму

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в субботу, призвал всерьёз заняться реконструкцией и строительством очистных сооружений на Черноморском побережье страны, включая Крымский полуостров. Глава государства предложил, начиная со следующего года, поддержать за счёт федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «В качестве первого шага выделить на эти цели ещё 150 миллиардов рублей, уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе, и на Черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать. Это традиционные места отдыха россиян, со всей страны едут на Черноморское побережье, и нужно, чтобы люди себя чувствовали там комфортно, чтобы дети могли спокойно в воду зайти».