Владимир Путин рассказал о присоединении Крыма

Россия в 2014 году перед государственным переворотом на Украине не думала о присоединении Крыма, но была вынуждена пойти на этот шаг, когда над жителями полуострова нависла угроза со стороны пришедших к власти украинских радикалов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

Владимир Путин отметил темпы развития Крыма «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — отметил Путин.

Напомним, что полуостров воссоединился к РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года.