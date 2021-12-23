Владимир Путин заверил, что в Крыму улучшится качество сотовой связи

На большой пресс-конференции президента РФ журналист из Крыма поблагодарил Владимира Путина за то, что происходит в регионе. Однако он отметил, чт есть нюанс: не заходят крупные операторы сотовой связи. Что делать?

Владимир Путин рассказал о присоединении Крыма Владимир Путин пояснил, что это связано с западными санкциями. Он отметил, что ситуация складывается «странная».

«Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», — сказал Путин.