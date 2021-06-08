Власти: беспокоиться о проблемах с теплоснабжением в Крыму нет повода

Вице-премьер правительства РК Светлана Маслова заявила, что нет повода для беспокойства о возможных проблемах с теплоснабжением, передает Крыминформ.

Такое заявление она сделала в связи с тем, что руководство «КрымТЭЦ» приняло решение выводить из эксплуатации свои мощности из-за износа оборудования.

«На сегодняшний день ведется работа по заключению соглашения с муниципалитетами, прорабатывается вопрос, каким образом подготовиться к осенне-зимнему периоду и обеспечить устойчивое теплоснабжение», — уточнила она.