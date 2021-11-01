Власти досрочно снимают блокпосты под Севастополем

Посты санитарного контроля досрочно прекращают работу на въездах в Севастополь в полночь 2 ноября. Такое решение принял губернатор Михаил Развожаев на заседании регионального Правительства.

Официальная причина – за три дня транспортный поток туристов уменьшился. По словам губернатора, сейчас поездки в основном совершают севастопольцы, к проезду которых с самого начала рекомендовалось отнестись лояльно.«Какой вывод можно сделать – уже к сегодняшнему дню количество иногородних свелось к минимуму. Информационная кампания, которая была проведена на прошлой неделе, дала свой результат, и те, кто планировал воспользоваться этим перерывом, собираясь провести свои вынужденные нерабочие дни в Севастополе, уже скорректировали планы и вряд ли планируют посетить Севастополь до конца нерабочих дней», – отметил Михаил Развожаев.Губернатор также поручил после завершения работы постов сосредоточить все силы на реализации других ограничительных мер, принятых на территории города.«Считаю, что три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали тот эффект, который необходим – это значительное снижение туристического потока. Сейчас пункты контроля в большей степени приносят сложности севастопольцам. Поэтому предлагаю сегодня работу блокпостов в полночь завершить», – подытожил губернатор города.Также Михаил Развожаев поблагодарил севастопольцев за то, что большая часть отнеслась к ограничениям по въезду и выезду с пониманием.Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Севастополе полностью приостановили работу учреждения культуры, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, организации спорта и другие места посещения. Рестораны и кафе работают навынос. Открыты только продовольственные магазины и аптеки. Точки с непродовольственными товарами работают в том случае, если ими реализуется продукция первой необходимости.