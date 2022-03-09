Власти готовят меры поддержки для севастопольских предпринимателей

Севастопольские власти разрабатывают дополнительные меры поддержки для местных предпринимателей. В городе был создан региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. В его состав вошли профильные вице-губернаторы и директора Департаментов, управляющие севастопольскими отделениями Центрального банка, банков «Россия», «РНКБ», «Генбанк», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя и руководители деловых ассоциаций: Совета предпринимателей Севастополя, региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, Опоры России, Севастопольской торгово-промышленной палаты, Деловой России, Новой Формации и других.

ИЛЬЯ ПЕСТЕРНИКОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе: «Я в рамках совещания озвучил меры, которые сейчас важны, и которые регион должен поддержать. Это, конечно же, прямая поддержка бизнеса в рамках МРОТ, в рамках субсидий. Льготные кредиты – ставка процентная субсидированная. Чтобы сохранить и предприятия, и численность сотрудников. Это важные меры».

Также обсуждались снижение ставки налога на прибыль и упрощённая система налогообложения, отсрочка по уплате арендной платы за землю и государственное имущество во втором квартале 2022 года, расширение финансирования программы «Лёгкий старт», запуск дополнительных программ обучения на базе Центра «Мой бизнес» и другие меры. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказал предположение, что при грамотной организации экономической деятельности в регионе, сложившиеся условия могут послужить дополнительным толчком для развития нашего региона.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В сегодняшней ситуации, когда под санкциями все компании российские, есть возможность побудить их не стесняться и начать финансово-экономическую деятельность на территории полуострова, в Севастополе. Тем более, сейчас пространство для инвестиций будет сужено, и мы точно та точка, которая инвестиционно привлекательна. Но нам нужно понимать, как это повлияет на тот баланс, который сегодня есть, на наши предприятия, которые уже есть, чтобы не нанести какой-то ущерб местному бизнесу и тем процессам, которые нормально налажены».

Региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в городе будет созываться раз в неделю. На следующем заседании обсудят итоговые решения по первым региональным мерам поддержки.