Власти Ялты начали подготовку к курортному сезону 2022 года

Подготовку к курортному сезону 2022 года начали власти Ялты. Подробнее об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Как получить путевку в крымский санаторий на реабилитацию после COVID-19? «Подготовка к курортному сезону 2022 года на старте. Фронт предстоящих работ обсудили на встрече с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко», – уточнила она.

Павленко подчеркнула, что главный акцент будет сделан на пляжах. На данный момент их насчитывается на территории муниципального образования 86 штук.