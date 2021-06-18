Власти Ялты организовали подвоз выпускников на ЕГЭ из-за сильных ливней

Ялтинские власти помогают выпускниках добраться к местам сдачи ЕГЭ в сложных погодных условиях. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях глава администрации Янина Павленко.

В Ялте ночной ливень затопил несколько жилых домов, переходы и дороги «Сегодня в Ялте – день сдачи ЕГЭ по иностранному языку, начало в 10:00. С утра совместно с депутатами организовали подвоз деток, которые не могли добраться к пунктам проведения экзамена», – уточнила она.

Павленко также подчеркнула, что волноваться тем, кто не смог добраться до пунктов сдачи из-за погодных условий, не стоит. Сдать экзамен можно будет в дополнительный период (28 или 29 июня).