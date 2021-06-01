Власти Ялты рассчитывают получать 60 млн рублей в год от работы парковок

Власти Ялты рассчитывают, что в бюджет города будет поступать более 60 млн рублей в год от работы городских парковок. Такое заявление сделала глава горадминистрации Янина Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

В центре Симферополя может появиться новая парковка для автомобилей «Оператором парковочного пространства станет наше муниципальное предприятие. А это значит, что поступления будут максимально прозрачны и только в бюджет. Всего у нас 565 мест на 36 парковках. Ожидаем более 60 миллионов в год», — написала она.

Павленко такое отметила, что парковки будут обслуживаться автоматической системой управления, будет предусмотрена наличная и безналичная оплата.