Власти Ялты рассказали, хватит ли городу воды на курортный сезон

Глава Ялты Янина Павленко отметила, что ситуация с водообеспечением города сложная, но не критичная. Она заверила, что к началу курортного сезона город подойдет со стабильными запасами воды, но пока их недостаточно, чтобы подавать воду круглосуточно. Об этом она заявила журналистам «РИА Новости (Крым)».

На сегодняшний день в водохранилищах, которые снабжают Большую Ялту, накоплено более 10 млн кубометров воды.

«Полный объем, который нам нужен для круглосуточной подачи – 21 миллион. Ситуация сложная, но не критичная. К сезону мы готовимся, в частности, поэтому и было принято решение ограничить подачу воды по часам», — рассказала она.