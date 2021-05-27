Власти Ялты рассказали о борьбе с «мультяшными» зазывалами

Ялтинские власти регулярно проводят рейды по пресечению работы незаконных аниматоров, которые в костюмах различных героев мультфильмов предлагают туристам сфотографироваться, а после требуют за это деньги. Об этом сообщили на официальной странице горадминистрации Facebook.

В Ялте вынесли приговор директору транспортной компании за мошенничество «Сперва с ними (аниматорами — ред.) проводится профилактическая беседа, затем оформляется протокол и накладывается штраф порядка пяти тысяч рублей», — уточнили в сообщении.

При этом, сотрудникам администрации приходится использовать скрытую камеру и проводить «контрольную закупку», поскольку аниматоры мобильны, утверждают, что просто гуляют по набережной.