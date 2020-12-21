Власти Ялты рассказали о ситуации с водой в городе

Власти Ялты пообещали, что сделают все возможное, чтобы в период новогодних праздников жители города были максимально обеспечены водой. Об этом в соцсетях сообщила первый замглавы администрации Ялты Янина Павленко.

«На сегодня объем воды в двух водохранилищах, которые снабжают наш регион, составляет 2 млн 217 тыс кубометров. Благоприятная погода и использование природных источников дают нам надежду на то, что ситуацию выровняем. Завтра готовим совещание с участием «Водоканала ЮБК» – утвердим новый, скорректированный график, который в ближайшее время предоставим ялтинцам», – рассказала она.

Павленко также отметила, что в отдельных районах города, которые питаются от природных источников, сохраняется практически круглосуточное водоснабжение, но не в ущерб остальным потребителям.