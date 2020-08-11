Власти Ялты ужесточат масочный режим из-за роста заразившихся COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Власти Ялты приняли решение вернуться к жестокому соблюдению ряда ограничений из-за роста числа заразившихся COVID-19, передает пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на главу ведомства Ивана Имгрунта.

В Крыму у 40 человек зафиксировали COVID-19 за сутки «Жесткие требования, в частности, выдвинуты к сфере обслуживания, в том числе обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров», — подчеркнул Имгрунт.

Он заверил, что нарушителям грозит административная ответственность.